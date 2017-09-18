ندوة لكبار القادة ضمن فعاليات "النجم الساطع" بقاعدة محمد نجيب

كتب- مصطفى المنشاوي:

نظمت القوات المشاركة في تدريب "النجم الساطع" من الجانيبين المصري والأمريكي، ندوةً لكبار القادة ناقشت العديد من الموضوعات أهمها ظاهرة الإرهاب والتطرف التي باتت تهدد أمن الشعوب وكيفة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة هذة الظاهرة.

يأتي ذلك في إطار استمرار فاعليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2017"، والذي تستضيفه مصر بقاعة محمد نجيب العسكرية في المدة من العاشر وحتى العشرين من سبتمبر الجاري.

وبدأت الندوة بكلمة اللواء ناصر عاصي، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، ورحب فيها بالحضور، مؤكدًا أهمية التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية وكافة الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق التواصل والتعاون في كافة الموضوعات، خاصةً مكافحة الإرهاب ووضع إستراتيجية مشتركة للقضاء عليه.

وألقى اللواء "ماكنريك"، نائب قائد القوات البرية الأمريكية، عقب نظيره، أكد فيها أهمية عودة تدريب النجم الساطع بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، مشيرًا إلى مدى الاستفادة التي حققها الجانبين خلال كافة مراحل التدريب ونقل وتبادل الخبرات والتعاون الأمني المشترك.

وتضمنت الندوة، محاضرة اللواء صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، تحت عنوان ظاهرة التطرف والإرهاب وإستراتيجية مواجهتها، كما تضمنت محاضرة ألقاها "جيمس ماكارل"، رئيس قسم الأمن بمنظمة الجايدو، عن كيفية مكافحة العبوات الناسفة المرتجلة، فضلًا عن تناوله أنسب أساليب تدمير ونسف هذة العبوات التي تعتبر أكثر الطرق المستخدمة من قبل العناصر الإرهابية ضد قوات مكافحة الإرهاب.

وناقش المحاضرين عدد من الضباط المشاركين في الندوة في مختلف الموضوعات التي تدور في أذهانهم وقاموا بالرد على الأسئلة والاستفسارات لتعظيم الاستفادة المتبادلة من الندوة، معربين عن سعادتهم بمدى استيعاب الحضور لكافة الموضوعات التي طرحت خلال الندوة.

ومن المقرر أن تستمر القوات المشاركة في التدريب في إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة استعدادًا للمرحلة النهائية لتدريب النجم الساطع، والتي ستتضمن مشروع رماية بالذخيرة الحية للجانبين واقتحام وتطهير قرية حدودية من العناصر الإرهابية، فضلًا عن أعمال الأبرار البحري على ساحل معادي، مما يعكس مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

حضر الندوة قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من الملحقين العسكريين وممثلي الدول المشاركة بصفة مراقب في تدريب النجم الساطع من 14 دولة شقيقة وصديقة وعدد من دارسي اكاديمية ناصر العسكرية العليا والضباط المشاركة في التدريب من الجانبين.