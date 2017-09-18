التليفزيون المصري يستضيف "حاصل على دبلوم صنايع" باعتباره خبيرًا في حروب جيل رابع

خاص - مصراوي:

بعد الضجة التي أثارتها قصة حاتم الجمسي، صاحب أحد المطاعم بمدينة نيويورك، عقب استضافته كمحلل سياسي في الشأن الأمريكي بالقنوات الفضائية المصرية، علم "مصراوي" أن التليفزيون المصري سقط في نفس الفخ على شاشة قناة "صوت الشعب" الشهر الماضي، عندما استضافت شخصا يدعى "محمد سالم"، من الشرقية حاصل على دبلوم فني صناعي، وقدمته باعتباره خبيرا في التنمية البشرية ونظم المعلومات وحروب الجيل الرابع.

واعترف محمد سالم، بحصوله على دبلوم صنايع، حين واجه محرر "مصراوي" بذلك، متابعًا أنه عقب حصوله على الدبلوم، اشترى العديد من الكتب حتى يستطيع الحديث في الإعلام معتمدًا على معرفته ببعض معدي البرامج في القنوات الفضائية.

وأضاف سالم في تصريح لـ"مصراوي"، أنه كان يستعد لتقديم برنامج عن التنمية البشرية وحروب الجيل الرابع على فضائية LTC، موضحًا أن ظهوره في الفضائيات جعله مشهورا في بلده منيا القمح بمحافظة الشرقية، وهو ما كان يحلم به.

وحاول محرر "مصراوي" التواصل مع المسؤولين في قطاع الأخبار ولكنه لم يتلق ردًا.

كانت قضية "الجمسي" التي كشفتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أثارت جدلًا واسعًا، أجبر القنوات الفضائية التي استضافته على اتخاذ قرارات بإحالة عدد من المعدين للتحقيق.