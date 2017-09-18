هل يوافق مجلس النواب على صرف «إعانة البطالة»؟

التحرير

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أثار تصريح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حول تفكير الوزارة في صرف إعانة للبطالة، للمواطنين العاطلين، ردود فعل واسعة، حول إمكانية تطبيق ذلك الأمر من عدمه، فضلًا عن التكلفة المتوقعة لتلك الإعانة حال صرفها بالفعل، وهو ما دفع وزير القوى العاملة للتصريح أمس الأحد قائلاً: «إن أحد الإعلاميين طرح سؤالًا عليه حول إمكانية صرف بدل البطالة، ورددت عليه بأن هناك مقترحا من قبل أحد النواب بشأن هذا الأمر».

الوزير يوضح حقيقة إعانة البطالة

أوضح وزير القوى العاملة أن هناك مقترحا بقانون داخل مجلس النواب، لصرف إعانة بطالة على غرار ما يحدث فى الدول الأوروبية وأمريكا، مشيرا إلى إطلاع المعنيين على تجارب الدول الأخرى فى هذه التجربة، مضيفا: «لا بد أن نعلم كم المبالغ المطلوبة ومصادر التمويل لهذه الإعانة.. فى قانون التأمينات يوجد بند إعانة البطالة، ولكنه يحتاج إلى توافر بعض الشروط من أجل صرفها».

وأضاف في تصريحات تليفزيوينة أمس بقناة "النهار"، أن الوزارة تعمل بقوة على خفض معدلات البطالة فى مصر من خلال التوسع فى برامج التدريب للشباب وعقد مؤتمرات للتوظيف، متابعًا: «سنستمر فى هذه الملتقيات التى حققت نسبة إقبال مرتفعة جدا، وبلغت نسبة التوظيف بها 70% فى بعض المحافظات، وعملت على خفض معدلات البطالة بشكل قوى.. التدريب هو أقوى المحاور فى القضاء على البطالة».

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البرلمان يرفض

في المقابل، قال النائب عبد الفتاح الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذا المقترح لم يصل إلى اللجنة، ولكن ما وصله من معلومات أن الوزارة تعد مشروعًا بشأن هذا الأمر لصرف إعانة بطالة سقفها ما بين 500 إلى 600 جنيه، وذلك لمدة محددة تتراوح بين 48 و60 شهرًا، مضيفًا أنه يرفض الفكرة شكلاً وموضوعاً لكونها ستعلم الشباب الكسل، وفق تعبيره.

وأوضح في تصريحات لـ«التحرير»، أن تلك المبالغ المالية يمكن استغلالها بشكل أفضل عن طريق تدشين مشروعات مختلفة، وهو ما سيؤدي إلى جلب أرباح للدولة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب داخل تلك المشروعات.

وتابع: «لو صرفنا بدل بطالة، سيتعلم الشباب التواكل وسيزيد عدد العاطلين ولن يقل، كما سيؤدي الأمر في النهاية إلى قتل روح العمل والطموح، ولن يبادر أحد بالعمل في القطاع الخاص، والأفضل من ذلك البدء في مشروعات تدر دخلًا على البلد وتوفر فرص عمل للشباب في نفس الوقت، خاصة أننا لا نملك الرفاهية لصرف إعانة بطالة».