«المصرية للاتصالات» تكشف عن اسم شبكتها الجديدة للمحمول

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كشفت الشركة المصرية للاتصالات، أحدث مشغل للهاتف المحمول، عن اسمها الجديد التجاري المقرر أن تتعامل به مع مشتركيها ليكون "WE"، وذلك بالمخالفة للتوقعات التي كانت تشير إلى أنه سيكون "TE"، اختصارًا لاسم الشركة باللغة الإنجليزية.

وأطلقت الشركة فيديو إعلانيا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، تتحدث فيه عن أصالتها ووجودها في السوق منذ عشرات السنين، ويلعب الإعلان على الوازع الوطني بشكل كبير.

ومن المقرر أن تفتتح الشركة بشكل رسمي مساء اليوم أول مركز خدمة عملاء للمحمول في السوق المصرية، والمقرر له أن يكون في شارع أحمد عرابي في المهندسين بجوار وزارة الاتصالات.

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تجدر الإشارة إلى قيام الشركة بعمل حملة إعلانية كبيرة خلال الأيام الماضية، تحت شعار "احنا أكتر حد طمنك" وبلوجو جديد أثار حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته الشركة دلالة نجاح لحملتها الجديدة، التي تنوي خوض غمار المحمول بها، في ظل منافسة شرسة مع كبار شركات المحمول في السوق المصرية "فودافون واتصالات وأورنج".