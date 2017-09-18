أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«المصرية للاتصالات» تكشف عن اسم شبكتها الجديدة للمحمول

Google+ Print
«المصرية للاتصالات» تكشف عن اسم شبكتها الجديدة للمحمول «المصرية للاتصالات» تكشف عن اسم شبكتها الجديدة للمحمول

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت الشركة المصرية للاتصالات، أحدث مشغل للهاتف المحمول، عن اسمها الجديد التجاري المقرر أن تتعامل به مع مشتركيها ليكون "WE"، وذلك بالمخالفة للتوقعات التي كانت تشير إلى أنه سيكون "TE"، اختصارًا لاسم الشركة باللغة الإنجليزية.

وأطلقت الشركة إعلانيا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، تتحدث فيه عن أصالتها ووجودها في السوق منذ عشرات السنين، ويلعب الإعلان على الوازع الوطني بشكل كبير.

ومن المقرر أن تفتتح الشركة بشكل رسمي مساء اليوم أول مركز خدمة عملاء للمحمول في السوق المصرية، والمقرر له أن يكون في شارع أحمد عرابي في المهندسين بجوار وزارة الاتصالات.

شاهد أيضا

تجدر الإشارة إلى قيام الشركة بعمل حملة إعلانية كبيرة خلال الأيام الماضية، تحت شعار "احنا أكتر حد طمنك" وبلوجو جديد أثار حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته الشركة دلالة نجاح لحملتها الجديدة، التي تنوي خوض غمار المحمول بها، في ظل منافسة شرسة مع كبار شركات المحمول في السوق المصرية "فودافون واتصالات وأورنج".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)