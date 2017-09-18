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المتحدث العسكري: ضبط تكفيريين وتدمير 4 أوكار إرهابية (صور)

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المتحدث العسكري: ضبط تكفيريين وتدمير 4 أوكار إرهابية (صور) المتحدث العسكري: ضبط تكفيريين وتدمير 4 أوكار إرهابية (صور)

التحرير

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تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء، استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بوسط سيناء، تمكنت من القبض على تكفيريين في أثناء زرعهم عبوات ناسفة بطريق تحرك القوات.

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وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم الإثنين، إن القوات نحجت في اكتشاف وتدمير 3 عربات دفع رباعي، 3 دراجات نارية، 4 أوكار تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، ومخزن يحتوى على كمية كبيرة من المواد البترولية خاصة العناصر التكفيرية.

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