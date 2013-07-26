الحلقة (15) من "حدث في دمشق": وداد حزينة بسبب عدم قدرتها على العودة للشام

كتب : محمد عاشور منذ 18 دقيقة

انقسمت أحداث الحلقة (15) من مسلسل "حدث في دمشق، بين عرض أحداث العصر الحالي، الذي يعرض شخصية "وداد"، التي تلعب دورها الفنانة سلاف فواخرجي، وهي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وعصر القرن الماضي، الذي يعرض ذكرياتها في الشام.

وتذكرت "وداد"، زيارتها لمنزل أم صديقتها "ربيعة"، التي تلعب دورها الفنانة ميسون أبوسعد، وشرب القهوة وقراءة الفنجان بعدها.

فيما عرض الجزء الثاني من الحلقة، حزن وداد لعدم قدرتها على السفر إلى الشام، وهي تسمع أغاني لعبد الحليم حافظ وفيروز.

يذكر أن مسلسل "حدث في دمشق" بطولة الفنانة سلاف فواخرجي وميسون أبوسعد ووضاح حلوم، ومن إخراج باسل الخطيب وتأليف عدنان عودة.