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«الدية والتغريب» تنهيان خصومة ثأرية بين عائلتين في القليوبية

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«الدية والتغريب» تنهيان خصومة ثأرية بين عائلتين في القليوبية «الدية والتغريب» تنهيان خصومة ثأرية بين عائلتين في القليوبية

التحرير

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نجح عدد من كبار العائلات بقرية نوب طحا التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية فى عقد جلسة صلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "بيدق وجلال" بعزبة أبو المعاطي.

وترجع أحداث الخلافات الثأرية بين العائلتين إلى نشوب مشاجرة بينهما بالشوم والأسلحة البيضاء فى شهر رمضان الماضى بسبب خلافات مصاهرة أسفرت عن مقتل حسن محمود جلال، من عائلة جلال، متأثرا بجروح وطعنات في جسده.

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وقامت مديرية الأمن بفتح قنوات اتصال مع المؤثرين والعقلاء بالقرية لتهدئة الموقف بين العائلتين وإجراء صلح نهائى فى تلك الخصومة.

وانتهت لجنة المصالحة والتحكيم برئاسة عمدة قرية نوب طحا رامى نبيل والحاج صلاح عبدالخالق شيخ العزبة، في حكمها إلى أن تقدم أسرة القاتل لأهالى الدم مبلغا ماليا نصف مليون جنيه "دية" والتغريب الجزئي لأسرة القاتل خارج القرية أو نقل محل إقامتهم بنفس القرية لكن بعيدًا عن منازل عائلة القتيل حرصًا على عدم تجدد المناوشات بينهما وحقنا للدماء.

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التحرير

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