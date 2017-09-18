أسعار تذاكر مترو الأنفاق الملونة لكل الفئات بعد الزيادة

شيماء مصطفى

أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أشعار تذاكر مترو الأنفاق الملونة لكل الفئات بعد زيادة أسعار تذاكر المترو، ونعرض فى التقرير التالى الأسعار الجديدة ولون كل تذكرة وسعرها والفئات المخصصة لها.

1- تذكرة المترو الصفراء وسعرها 200 قرش وهى تذاكر خاصة بالجمهور.

2- تذكرة المترو الخضراء وسعرها 150 قرش، وهى نصف تذكرة ومخصصة للعسكريين من الجيش والشرطة، وللأطفال من سن 4 سنوات وحتى 10 سنوات، وللصحفيين بموجب كارنية نقابة الصحفيين، وللمحاربين بموجب كارنية عضوية مجموعة المحاربين.

3- التذكرة الحمراء وسعرها 150 قرش، وهى نصف تذكرة مخصصة للسادة كبار السن فوق 60 سنة بموجب الرقم القومى.

4- تذكرة المترو الزرقاء وسعرها 50 قرش وهى مخصصة للسادة ذوى الاحتياجات الخاصة بموجب كارنية وزارة التضامن.

نعرض صورة تشمل أسعار تذاكر المترو الملونة والفئات المخصصة لك تذكرة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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