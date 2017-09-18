أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

أسعار تذاكر مترو الأنفاق الملونة لكل الفئات بعد الزيادة

Google+ Print
أسعار تذاكر مترو الأنفاق الملونة لكل الفئات بعد الزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق الملونة لكل الفئات بعد الزيادة

أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أشعار تذاكر مترو الأنفاق الملونة لكل الفئات بعد زيادة تذاكر المترو، ونعرض فى التقرير التالى الأسعار الجديدة ولون كل تذكرة وسعرها والفئات المخصصة لها.

1- تذكرة المترو الصفراء وسعرها 200 قرش وهى تذاكر خاصة بالجمهور.

2- تذكرة المترو الخضراء وسعرها 150 قرش، وهى نصف تذكرة ومخصصة للعسكريين من الجيش والشرطة، وللأطفال من سن 4 سنوات وحتى 10 سنوات، وللصحفيين بموجب كارنية نقابة الصحفيين، وللمحاربين بموجب كارنية عضوية مجموعة المحاربين.

3- التذكرة الحمراء وسعرها 150 قرش، وهى نصف تذكرة مخصصة للسادة كبار السن فوق 60 سنة بموجب الرقم القومى.

4- تذكرة المترو الزرقاء وسعرها 50 قرش وهى مخصصة للسادة ذوى الاحتياجات الخاصة بموجب كارنية وزارة التضامن.

نعرض صورة تشمل أسعار تذاكر المترو الملونة والفئات المخصصة لك تذكرة.

نتيجة بحث الصور عن أسعار تذاكر المترو

المصدر :  فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية