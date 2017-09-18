متهم يضرب عن الطعام خلال محاكمته في ألمانيا بتهمة التخطيط لشن هجوم لصالح داعش

دوسلدورف- (د ب أ):

دخل أحد المتهمين بالتخطيط لشن هجوم إرهابي في مدينة دوسلدورف الألمانية لصالح تنظيم داعش في إضراب عن الطعام، حسبما أكد متحدث باسم المحكمة ومديرة سجن مدينة كولونيا أنجيلا فوتسلاف.

وذكرت فوتسلاف أن المتهم حمزة سي. أضرب عن الطعام منذ نحو أسبوع، موضحة أن حالته الصحية ليست حرجة.

وأضافت فوتسلاف: "يشعر بأنه يُعامل على نحو غير عادل وبأن كرامته مهانة بسبب عدم التعامل بسرعة كافية مع طلباته".

وذكرت فوتسلاف إنها تحرت بشأن هذه الاتهامات، لكن لم يتبين لها أي خطأ من جانب موظفي السجن، وقالت: "كل شيء سار وفقا للنظام".

وأضافت أن المتهم أثار الشغب من قبل في زنزانته، كما شكا نزلاء من الضوضاء التي يحدثها ليلا بصياحه بعبارة "الله أكبر"، موضحة أنه تم لذلك نقله إلى زنزانة شديدة الحراسة في السجن، وقالت: "يتم هناك مراقبته وفحصه طبيا يوميا".