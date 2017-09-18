بنجلاديش تمنع أكثر من 200 من أفراد الروهينجا من الخروج من مناطق محددة

دكا- (د ب أ):

قالت السلطات البنجلادشية اليوم، الاثنين، إن القوات الأمنية في بنجلاديش منعت مؤقتا أكثر من 200 من أفراد الروهينجا من الخروج خارج مناطق محددة من أجل سلامتهم.

وقال رئيس شرطة بنجلاديش شهيد الحق إنه تم احتجاز اللاجئين عند عدة نقاط تفتيش على مدار الأسابيع الماضية، وذلك أثناء محاولتهم السفر لمناطق أخرى من البلاد.

وقال شهيد الحق للصحفيين " لقد أعدناهم لمخيمات الروهينجا لأسباب إنسانية " مضيفا " ذلك يصب في مصلحتهم".

وكانت الحكومة قد طالبت في وقت سابق الجهات الأمنية بالحد من حركة أفراد الروهينجا خارج المخيمات من أجل تسريع عملية تسجيل البصمات.

ومن المقرر أن يقيم اللاجئون في مخيمات مؤقتة في منطقتي اوخيا وتيكناف في مدينة كوكس بازار المتاخمة لولاية راخين في ميانمار، عقب أن خصصت حكومة بنجلاديش أرضا مساحتها 2000 فدان لبناء مخيمات جديدة.

وقال شهيد الحق " إذا انتقلوا لمناطق أخرى من البلاد، سوف يتم اتهامهم بالهجرة غير الشرعية. ثم سوف نلقى القبض عليهم " مضيفا أنه يجب تسجيل اللاجئين حتى يستطيعوا الحصول على المساعدة اللازمة.

ويشار إلى أنه حتى أمس الأحد، دخل 412 ألف من مسلمي الروهينجا بنجلاديش، عقب الفرار من أعمال العنف العرقية التي اندلعت في ولاية راخين بميانمار في 25 أغسطس الماضي.