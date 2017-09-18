أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

خضر ألمانيا يقومون بـ "مارثون" لإقناع المترددين بانتخابهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خضر ألمانيا يقومون بـ "مارثون" لإقناع المترددين بانتخابهم

04:29 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

حزب الخضر الألماني

برلين- (د ب أ):

يراهن حزب الخضر الألماني على القيام بـ "مارثون" يستمر 42 ساعة في الولايات الألمانية الـ 16 لإقناع الناخبين المترددين الذين لم يحسموا أمرهم بشأن الحزب الذي سينتخبونه في الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد المقبل.

وسيدعو كبيرا مرشحي الحزب الناخبين الجمعة السابقة للانتخابات إلى "حفل مكرونة" في برلين حيث سيوزع الحزب وجبة من المكرونة والخضار من إعداد أعضائه.

ويعتزم رئيسا الحزب جيم أوزديمير وكاترين جورينج ايكارت القيام بجولة في الولايات الألمانية الستة عشرة تبدأ صباح الجمعة المقبلة وتستمر حتى مساء السبت بحيث يزور كل منهما ثمان ولايات.

وفي إشارة لهذه الجولة الانتخابية المكثفة، قالت جورينج ايكارد اليوم الاثنين في برلين: "سننجح في المرور ساعتين في جميع أنحاء ألمانيا وسنوصل فكرتنا لجميع المترددين في كل شبر".

وقالت جورينج ايكارد إن شعار المرحلة الأخيرة من المعركة الانتخابية للحزب سيكون: "البيئة والعدالة، إنهما لا يتوفران إلا مع الخضر في حزمة واحدة".

وتوقعت جورينج ايكارد أن يدفع الخوف من تعاظم قوة حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان المواطنين للذهاب للانتخابات "وعندها نأمل أن ينتخبوا حزب الخضر".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تمديد فترة تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين لمتصب رئيس اقليم كردستان

    أخبار

  • ميركل تعد بتوسيع نطاق الرقمنة في ألمانيا بعد فوزها في الانتخابات

    أخبار

  • ميركل ترفض دعوة شولتز لإجراء مناظرة ثانية

    أخبار

  • هذه آراء المرشحين ميركل وشولتس حول مواضيع تهم العرب

    أخبار

إعلان

ea85feec1b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام

وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل

وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل

أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"

أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري