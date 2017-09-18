خضر ألمانيا يقومون بـ "مارثون" لإقناع المترددين بانتخابهم

برلين- (د ب أ):

يراهن حزب الخضر الألماني على القيام بـ "مارثون" يستمر 42 ساعة في الولايات الألمانية الـ 16 لإقناع الناخبين المترددين الذين لم يحسموا أمرهم بشأن الحزب الذي سينتخبونه في الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد المقبل.

وسيدعو كبيرا مرشحي الحزب الناخبين الجمعة السابقة للانتخابات إلى "حفل مكرونة" في برلين حيث سيوزع الحزب وجبة من المكرونة والخضار من إعداد أعضائه.

ويعتزم رئيسا الحزب جيم أوزديمير وكاترين جورينج ايكارت القيام بجولة في الولايات الألمانية الستة عشرة تبدأ صباح الجمعة المقبلة وتستمر حتى مساء السبت بحيث يزور كل منهما ثمان ولايات.

وفي إشارة لهذه الجولة الانتخابية المكثفة، قالت جورينج ايكارد اليوم الاثنين في برلين: "سننجح في المرور ساعتين في جميع أنحاء ألمانيا وسنوصل فكرتنا لجميع المترددين في كل شبر".

وقالت جورينج ايكارد إن شعار المرحلة الأخيرة من المعركة الانتخابية للحزب سيكون: "البيئة والعدالة، إنهما لا يتوفران إلا مع الخضر في حزمة واحدة".

وتوقعت جورينج ايكارد أن يدفع الخوف من تعاظم قوة حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان المواطنين للذهاب للانتخابات "وعندها نأمل أن ينتخبوا حزب الخضر".