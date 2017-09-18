مقتل 13 في حادث مروري بأوغندا

كامبالا- (د ب أ):

لقى 13 شخصا حتفهم وأصيب ثمانية أخرون، إثر اصطدام شاحنة بحافلة صغيرة بوسط أوغندا، بحسب ما ذكرته الشرطة اليوم الاثنين.

وأضافت الشرطة أن معظم الضحايا من تنزانيا، حيث كانوا عائدين لبلادهم بعد حضور حفل زفاف.

وقال المتحدث باسم شرطة المرور تشارلز سيبامبولدي إن الحادث وقع على بعد 60 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الأوغندية في وقت متأخر من أمس الأحد.

وأضاف " تعطلت مكابح الشاحنة، واصطدم السائق بالحافلة الصغيرة. لم نتوصل لسبب حدوث ذلك، ولكننا نعتقد أن الحالة الفنية للشاحنة كانت سيئة".

وأوضح أن أوغنديا و12 مواطنا من تنزانيا لقوا حتفهم في الحادث، في حين نجا سائق الشاحنة وتم نقله للمستشفى.

ويشار إلى أن المئات يلقون حتفهم سنويا بسب حوادث الطرق في أوغندا، حيث تعد السرعة والقيادة تحت تأثير الخمور والحالة السيئة للسيارات من أسباب وقوع الحوادث.