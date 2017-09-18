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بالصور.. محافظ بورسعيد يكرم المعلمين المثاليين

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يكرم المعلمين المثاليين

04:36 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، المعلمين المثاليين على مستوى المحافظة في احتفالية بنقابة المعلمين الفرعية، بحضور خلف الزناتي، النقيب العام لمعلمي ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وأضاف "الغضبان"، في كلمته على هامش الاحتفالية، أن كل مايبذل من جهد منذ العام الماضي كان من أجل عودة هيبة المعلم ومكانة المدرسة في المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق المليارات على المنشآت التعليمية من أجل تربية وتعليم الأبناء.

وقال نقيب معلمي مصر، إن بورسعيد تعد ناجحة في مجال العملية التعليمية، ومن أوائل المحافظات في مصر نجاحًا لأنها استطاعت غلق مراكز الدروس الخصوصية ودعم فصول التقوية، موجهًا التحية لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح لدعمه المعلم وتبنيه قضاياه، ومؤكدًا أن المعلمين سيظلون خلف القيادة كعهدهم وسيظلون عند حسن الظن بهم من أجل تنمية وطنهم.

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