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البورصة تربح 400 مليون جنيه وسط تباين المؤشرات

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البورصة تربح 400 مليون جنيه وسط تباين المؤشرات البورصة تربح 400 مليون جنيه وسط تباين المؤشرات

التحرير

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تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وربح رأس المال السوقي 400 مليون جنيه ليغلق عند 722.7 مليار جنيه، بعد أن أغلق أمس على رأس مال بلغ 722.3 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة انخفاض جماعي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق إي جي إكس 30 بنسبة 0.15 % ليغلق بنهاية الجلسة عند مستوي 13593نقطة.

وأغلق مؤشرإي جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة علي انخفاض نسبته 0.55 % ، ليغلق عند مستوى 739نقطة.

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وانخفض مؤشر إي جي إكس 100 الاوسع نطاقاً بنسبة 0.20 % ، ليغلق عند مستوى 1652نقطة.

وسجلت السوق إجمالي قيمة تداولات بلغت 1.233 مليار جنيه  بإجمالي عدد عمليات بلغت 31الف عملية عبر تداولات بلغت 461 مليون سهم، وتم التداول على 191 سهم، ارتفع 91 سهم، وتراجع 75 سهم، ولم تتغير   نحو 24 سهم.

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التحرير

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