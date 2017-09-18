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العثور على صراصير داخل مخبز بشبرا الخيمة (صور وفيديو)

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العثور على صراصير داخل مخبز بشبرا الخيمة (صور وفيديو) العثور على صراصير داخل مخبز بشبرا الخيمة (صور وفيديو)

التحرير

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شن حي شرق شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، حملة مفاجئة على المخابز البلدي وبعض المنشآت الغذائية، بمنطقتي بهتيم وإسكو، قادتها عزيزة السيد، رئيس الحي، بالتنسيق مع الطب الوقائي وفريق مراقبة الأغذية، لضبط المخالفات ومراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية ومراجعة الشهادات الصحية للعاملين.

وقالت رئيس الحي إنه تم العثور على حشرات (صراصير) داخل مخبر بمنطقة مساكن إسكو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاق المخبز لخطورته الشديدة على الصحة العامة، وتحرير محاضر لعدد من المخابز والمنشآت غير النظيفة، أو المستوفاة للاشترطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين.

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