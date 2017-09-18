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وزير التعليم العالي يطالب جامعة المنيا بدعم المستشفيات

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وزير التعليم العالي يطالب جامعة المنيا بدعم المستشفيات وزير التعليم العالي يطالب جامعة المنيا بدعم المستشفيات

التحرير

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طالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارته لمحافظة المنيا، صباح اليوم، مسؤولي الجامعة بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال، لدعم المستشفيات، مؤكدًا أنه من الضروري تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام المرضى.

وقال الوزير، إن أهم المعوقات لدى المتبرع أنه يريد أن يطمئن أن عائد التبرعات يصل لمن يستحق، مطالبًا رئيس الجامعة بدعوة رجال الأعمال للتعرف على وحدة القسطرة، على أرض الواقع، لدراسة إمكانية إنشاء وحدة أخرى تخدم أهالي المحافظة، كما طالب بإعداد مذكرات عن احتياجات الوحدة سواء من أشعة مقطعية أو أجهزة ومعدات حديثة.

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كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن جهاز وحدة القسطرة، وعرض رئيس الجامعة بعض المعوقات، في تنسيق العمل مع نفقة الدولة ومنها أن الجامعة كانت لها مبلغ 3 ملايين جنيه لدى نفقة الدولة، والآن أصبحت 700 ألف جنيه، كما استمع الوزير إلى شرح مفصل عن إمكانيات وحدة القسطرة وعدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ إنشاء الوحدة، والتي وصلت إلى 1000 عملية جراحية.

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التحرير

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