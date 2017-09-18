عقد جلسة صلح بين 3 عائلات في قنا

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تمكنت لجنة المصالحات الثأرية في محافظة قنا، اليوم الإثنين، من إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي آل علام وآل سالم وآل شحات بمركز الوقف شمالي محافظة قنا.

شهدت مراسم الصلح، الذي عقد بمركز شباب قرية المراشدة، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، اللواء سيف نصر الدين عضو مجلس الشعب، حسين فايز أبو الوفا عضو مجلس الشعب عن دائرة الوقف، والعمدة صلاح إسماعيل رئيس لجنة المصالحات بمركز الوقف.

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وقال الهجان إن المحافظة شهدت إنهاء العديد من الخصومات، خلال الفترة الماضية، وصل عددها إلى 57 جلسة صلح، مشيرا إلى أنه سيتم عقد عدد من المصالحات الأخرى، خلال الشهر الجاري، ما يعكس تغير الثقافات لدى المواطنين، والإيمان بأن المحبة بين الناس السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، الأمر الذي بدأت تظهر ثماره في المحافظة، إذ تم إنجاز العديد من المشروعات التنموية.

من جانبه، شدد مدير الأمن على التزام المديرية بتنفيذ سياسة وزارة الداخلية، التي تهدف إلى القضاء على الثأر، خاصة في صعيد مصر، وذلك من خلال دعم كافة الجهود المبذولة لإنهاء الخصومات الثأرية، وعقد المصالحات بين مختلف العائلات بالمحافظة.