محافظ بورسعيد والأنبا تادرس يفتتحان مدرسة سان جورج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، يرافقة نيافة الأنبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس والأنبا تادرس مطران بورسعيد والأنبا سيرافيم أسقف الإسماعلية، والأنبا بموا أسقف السويس والشيخ صفوت نظير مدير عام الأوقاف، ودكتور نبوي باهي وكيل وزارة التعليم، مدارس سان جورج التابعة للكنيسة فى بورسعيد.

وأكد سكرتير المجمع المقدس على دور الكنيسة في الارتقاء بالعملية التعليمة بمصر، وطالب بتكاتف المجتمع المدني مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف، قائلًا: إن "الكنيسة أحد مفردات هذا المجتمع لذلك فهي تلعب هذا الدور الفعال".

من جانبه شدد المحافظ اللواء عادل الغصبان، على دور الأزهر والكنيسة في دعم العملية التعليمية والارتقاء بها، مشيرًا إلى أنهما يعتبران جسدًا واحدًا في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، والتي من أهمها (تنمية الوعي والفكر)، مشيدًا بالجهد الذي بذلته الكنيسة لإنهاء هذه المدرسه وافتتاحها خلال 6 أشهر، وقبل بداية العام الدراسي، موجهًا التحية والتقدير على رجال الكنيسة.

أما الأنبا تادرس، فقال: إن "بورسعيد بها ثلاث كيانات تعليمية تابعة للكنيسة تقوم بدورها في دعم العملية التعليمية"، مشيرًا إلى وقوف المحافظ بجانب الكنيسة لإنهاء هذا العمل في الوقت القياسي.

شاهد أيضا

فيما أشاد الشيخ صفوت نظير مدير الأوقاف بهذا الصرح الجديد، مشيرًا إلى أن التحديات الكثيرة في المجتمع، لا نستطيع مواجهتها إلا بالعلم والعمل معًا، مطالبًا الجميع بضرورة تسليح أبنائنا بالعلم كونه رسالة الأنبياء.

وقال "نظير": إن "الشرائع السماوية كلها تدعو إلى العلم والاهتمام بالعلماء".

يذكر أن المدرسة مقامة على مساحة 480م²، وهي إحدى المدارس المتكاملة للغات التي تقيمها الكنيسة في بورسعيد، وتضم 37 فصلًا لجميع المراحل التعليمية بدءًا من التمهيدي وحتى الثانوي".