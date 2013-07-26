الحلقة (16) من "فرعون": "سحر" تتزوج من رجل الأعمال "فؤاد مدبولي"

كتب : أمل القاضي منذ 9 دقائق

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "فرعون"، عرض رجل الأعمال "فؤاد مدبولي" الزواج على "سحر"، وهو ما يدفع صديقتها "ماجي" للوقيعة بينهما من خلال تشويه صورتها وسمعتها أمام "فؤاد"، بهدف أنها تنصحه خوفًا عليه من أفعالها، لكنه يرفض حديثها ويطردها.

وتنشب مشاجرة بين "سحر" و"ماجي"، بعد معرفتها الحديث الذي دار بينها وبين "مدبولي"، الذي ينصحها بالابتعاد عنها وقطع علاقتها بها، وتتزوج "سحر" منه، وتكتشف زوجته الأولى "كريمة"، ولكنه يعترف لها أن زواجهما بغرض إنجاب طفل؛ حيث إن زوجته تعاني من عدم الإنجاب.

المسلسل بطولة خالد صالح، وجومانا مراد، ودينا، وأحمد فؤاد سليم، والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، ومن إنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.