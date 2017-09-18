وزير الاتصالات يبحث مع رئيس «شنايدر العالمية» زيادة استثماراتها في مصر

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التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كاسبار هيرزبيرج رئيس شركة "شنايدر إلكتريك" العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يزور مصر حاليا، على رأس وفد يمثل شركة "شنايدر إلكتريك" العالمية، حيث تم خلال اللقاء بحث نشاط وأعمال الشركة في مصر وسبل التوسع فيها، وزيادة استثماراتها في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء أسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ونواب الرئيس التنفيذي للهيئة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، والمهندس وليد شتا الرئيس الإقليمي لشركة "شنايدر إلكتريك" في مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، والمهندس شريف عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس الشركة في مصر وشمال شرق إفريقيا للطاقة الشمسية والشئون الحكومية.

تم خلال اللقاء استعراض أبرز المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقوم بتنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" في الفترة الحالية، وتشمل: برامج الإبداع وريادة الأعمال، وتطوير وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة، ومبادرة توطين صناعة الإلكترونيات وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات.

وأكد المهندس ياسر القاضي أهمية زيادة أطر التعاون مع شركة شنايدر إلكتريك العالمية وزيادة مشاركتها في المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى مصر، وكذلك جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر لجذب الشركات العالمية للاستثمار في كل القطاعات خاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير كل التسهيلات في سبيل ذلك، وتقديم الحوافز اللازمة للشركات للوجود في المناطق التكنولوجية الجديدة، التي تقوم الدولة بإنشائها لتوطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.

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من جانبها أوضحت أسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" أن التعاون الوثيق بين الهيئة والشركة يأتي انطلاقا من حرصهما على نقل المعرفة للكوادر المصرية المتخصصة ونشر الوعي بقضايا الطاقة، ودعم تطور البحث العلمي والتقنيات التي تستهدف ترشيدها في مصر، والاستفادة من "إطار المهارات الوطني" وتعزيز التواصل مع الجامعات وشركات التدريب، مما يساعد في سد الفجوة الحالية في المهارات بين احتياجات الشركة والخريجين.

وأكدت أن الهيئة من خلال هذا التعاون تسعى إلى الترويج للإمكانات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات في مختلف قطاعات الأعمال، مما يسهم في فتح مجالات متعددة لزيادة استثمارات الشركة في مصر، وذلك في إطار خطة متكاملة للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

وأكد كاسبار هيرزبيرج، ثقته في قدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري على تقديم حلول تكنولوجية متطورة في ظل الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها مصر، سواء على مستوى فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات، أو على مستوى القدرات البشرية والمهارات الشابة في مصر.

وأوضح أن الشركة تستهدف التوسع في استثماراتها في مصر والوجود في المناطق التكنولوجية الجديدة من خلال إضافة 4 معامل هندسية متخصصة جديدة بالتعاون مع الهيئة وبحث فرص التعاون والاشتراك في مبادرة صناعة الإلكترونيات المصرية، مما يسهم في خدمة استراتيجية الشركة الرامية إلى تطوير وابتكار نماذج أولية لمنتجات جديدة في مجال تكنولوجيا الطاقة المتصلة، وإنترنت الأشياء، مشيرا إلى أن الشركة بصدد التوسع في عملياتها المتعلقة بتطوير البرمجيات من خلال مركز شركة Invensys العالمية في مصر، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة شنايدر إلكتريك.