استمرار فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك "فيصل 11"

كتب- مصطفى المنشاوي:

تواصل عناصر من القوات الجوية المصرية والسلاح الجوي الملكي السعودي، تنفيذ فعاليات التدريب الجوي المشترك "فيصل 11"، والذي تستضيفه مصر لعدة أيام.

وبدأت المراحل الأولى من التدريب، بوصول القوة الرئيسية المنفذة من الجانب السعودي إلى أحد القواعد الجوية المصرية، وتنظيم عددًا من المحاضرات المتبادلة للموضوعات والأهداف المخططة التي سيجري تنفيذها خلال مراحل التدريب.

وتضمنت المراحل الأولى، إجراءات التلقين وتنظيم التعاون، وتنفيذ عددًا من الطلعات المشتركة للتدريب على إدارة أعمال القتال الجوي لمهاجمة الأهداف المعادية، وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام التابعة لكلا الجانبين.

ويهدف التدريب "فيصل 11"، إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ والتقييم لإدارة العمليات، وتعظيم الخبرات المتبادلة بما ينعكس على قدرة وجاهزية القوات الجوية لكلا البلدين على تنفيذ كل ما يسند إليها من مهام تحت مختلف الظروف.

يشار إلى ان التدريب "فيصل 11"، يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع نظائرها بالدول الشقيقة والصديقة.