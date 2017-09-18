بالصور.. جراحة ناجحة لطفلة عمرها عام ولدت بكبد وأمعاء خارج البطن

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الجراح المصري كريم أبو المجد، رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي، وزراعة الأمعاء في مستشفى "كليفلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية، جراحة ناجحة للطفلة سجدة (سنة و٤ شهور)K والتي ولدت بأزمة خلقية تكمن في وجود الكبد كاملًا، وجزء من الأمعاء خارج البطن.

واستغرقت الجراحة 6 ساعات داخل غرفة العمليات.

وقال الدكتور كريم أبو المجد، إن والد سجدة تواصل معه من خلال الصفحة الرسمية له على موقع "فيسبوك"، وأرسل إليه كل التحاليل الطبية الخاصة بالحالة والتي كشفت عن وجود كامل الكبد وجزء من الأمعاء خارج جدار البطن، وهو ما كان يهدد حياة الطفلة، مشيرًا إلى أنه حضر إلى القاهرة خصيصًا لإجراء العملية في محاولة لإنقاذها.

وأعرب والد الطفلة عن شكره لـ"أبو المجد"، مضيفًا أنه أعاده للحياة من جديد بعد إجراء العملية لابنته الوحيدة بنجاح.​