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"الأعلى للإعلام" يمنع صاحب فتوى "جماع الوداع" من الظهور على الشاشات

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام" يمنع صاحب فتوى "جماع الوداع" من الظهور على الشاشات

04:06 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

الدكتور صبري عبد الرؤوف

كتبت- هاجر حسني:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بمنع ظهور الدكتور صبري عبد الرؤوف، على شاشات التليفزيون، وعدم استضافته في المحطات الإذاعية.

وقال بيان المجلس، اليوم الإثنين، إن القرار يأتي على خلفية ظهوره في برنامج ديني يذاع على إحدى القنوات الخاصة (L.T.C)، وأفتى فيه بشرعية أن يعاشر الزوج زوجته المتوفاة.

وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى، وفقا للبيان الصادر عن المجلس ، اليوم، إن المجلس إتخذ القرار نظرًا لسخف ما أفتى به، وأن الفتوى تسئ للدين الإسلامي ولذوق المسلمين وأخلاقياتهم واحترام الموت، مضيفًا: "لا يمكن أبدًا للذوق الإسلامي أن يخلط الأمور وأن الدين واضح في هذه المسائل".

وتابع رئيس المجلس الأعلى، أن المجلس لاحظ انتشار عديد من الفتاوى الشاذة في الفترة الأخيرة على بعض الشاشات ،وهي فتاوى أبعد ما تكون عن صحيح الدين الإسلامي وتسئ للدين وتقدم للجماعات الإرهابية، وكذا مهاجمي الإسلام فرصة لمهاجمة الإسلام الصحيح.

وأكد مكرم، أن المجلس سيصدر قرارًا بمنع البرامج التي تتعرض لمثل هذه القضايا ويهيب بالأزهر الشريف التحقيق في كل هذه الفتاوى، وإصدار بيان واضح، مشيرًا إلى أن قرار منع الدكتور صبري عبد الرؤوف، من الظهور على الشاشات أو المشاركة في البرامج الإذاعية سيستمر حتى ينتهى الأزهر من التحقيق معه وإصدار قراره الآخير.

ولفت مكرم، إلى أن المجلس أصدر خطابًا للقنوات بمراعاة اختيار الضيوف والاعتماد على علماء من الأزهر والأوقاف في مجال مناقشة القضايا الشرعية.

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