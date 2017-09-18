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مسعف وسائق يسلمان 21 ألف جنيه عثرا عليها بحيازة مصاب في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

مسعف وسائق يسلمان 21 ألف جنيه عثرا عليها بحيازة مصاب في كفر الشيخ

04:14 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

مسعف وسائق يسلمان 21 ألف جنيه عثرا عليها بحيازة مصاب في كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سلم مسعف وسائق، يعملان على سيارة إسعاف رقم 1416، تابعة لنقطة إسعاف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مبلغًا ماليًا، وبعض المحتويات الخاصة، عثرا عليها بحيازة أحد المصابين خلال تأدية عملهما في تأمين حادث مشاجرة، وقعت على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز البرلس بكفر الشيخ.

وتلقت غرفت العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى، مدير الهيئة، بلاغًا من محمد زيان، مدير نقطة إسعاف بلطيم، بنشوب حريق على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرية الدعاء، التابعة لمركز البرلس ووجود مصابين.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، أسفرت عن إصابة المدعو "إبراهيم. م. إ" 45 عامًا، ويقيم بقرية الحماد، دائرة مركز شرطة البرلس، اشتباه كسر الذراعين، وجروح في الرأس، وخلال تأدية المسعف "محمود عفيفي" والسائق "سالم عبدالله" عملهما، عثرا على مبلغ مالي قيمته21 ألفا و943 جنيهًا، وبعض المحتويات الأخرى، خاصة بهذا المصاب.

وقال عبدالله حلاوة، مسئول الإعلام بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، إن تسليم المبلغ المالي المذكور، والمحتويات التي عثرا عليها المسعف والسائق، جرى تسليمها لنقطة شرطة مستشفى بلطيم المركزي، بمحضر رسمي تمهيدًا لتسليمها للمصاب، وفق توجيهات الدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ.

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