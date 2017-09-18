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"مرور قنا": مصادرة 500 دراجة نارية و58 "توك توك" و4 سيارات بدون ترخيص

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مصراوي Masrawy

"مرور قنا": مصادرة 500 دراجة نارية و58 "توك توك" و4 سيارات بدون ترخيص

04:00 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلنت إدارة مرور قنا، تمكنها من مصادرة 500 دراجة نارية، بدون لوحات ترخيص، و58 "توك توك" غير مرخص، و4 سيارات مجهولة دون ترخيص، في حملات متواصلة منذ بداية شهر أغسطس الماضي، حتى صباح اليوم الإثنين.

وقال العميد حسن لطفي، مدير إدارة المرور بقنا، لـ"مصراوي" إن إداراة المرور ستواصل الحملات المرورية على مستوى المدن والمراكز والقرى بقنا، لمحاصرة كافة أشكال الخروج عن القانون بالشارع المروري، والتشديد على السائقين بحسن معاملة المواطنين والالتزام بتسعيرة الركوب التي حددت من قبل اللواء المحافظ عبدالحميد الهجان وتفعيل عدادات التاكسي.

ولاقت الحملات المرورية المكثفة بقنا علي مدار الأشهر الماضية استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين بالمحافظة لما حققته من انضباط في الشارع القنائي، ووقف جشع بعض السائقين المتلاعبين بالأجرة.

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