الحلقة (16) من "أبو الملايين": "وضاح" يستغل ملايين أخيه بطريقة خاطئة

كتب : منى السداوي منذ 8 دقائق

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "أبوالملايين" معاتبة "خالد" لـ "صقر" لما فعله مع "وضاح" أخيه، حيث أنه يسطر على كل ممتلكاته فيجب الحديث مع باللين.

تدور احداث الحلقة حول محاولة "خالد" رسم خطة لأخذ الأموال منه، ووصف خطته بـ "عظمة الكلب"، وذلك بترك ثلاث ملايين لـ "وضاح" واخذ الباقى منه.

تطلب "شيخة" من أبوبها "بطي" الطلاق من زوجها، ولكنه يرفض طلبها.

يحكي "صقر" لـ "وضاح" حلم وهمي حتى يطمئنه بعدم تركة ثانيا، ثم يعرض عليه وضع 50 مليون درهم في حسابه حتى يقوم بمشاريعه، الخاصة ولكن الآخر يرفض.

يحاول "وضاح" سحب "خالد" لصفه، ولكنه يرفض بسبب عشرة السنين مع "صقر".

يفاجأ "وضاح" "غادة" بشرائه لها سيارة فارهة، كما أنه اشترى لها مجموعة كبيرة من المجوهرات، وكثيرا من الهدايا، ما أثار غضب مدير البنك الذي يحفظ به أمواله، خوفا من خسارة البنك الملايين من الدراهم.

تذهب "شيخة" لـ "صقر" حتى تشكي له من أخيه، مما جعلة هو ايضا يحكي لها ما فعله من تصرف بالملايين.

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي، سعيد سالم، حسن البلام وميس عمر وأمل الموضي.