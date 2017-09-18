بولادة طبيعية.. سيدة تنجب طفلًا وزنه 5.44 كيلوجرام (صور)

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في واقعة فريدة من نوعها، وضعت سيدة بريطانية مولودًا يصل وزنه إلى 12 باوندا، أي ما يعادل 5.44 كليوجرام، وهو ضعف الحجم الطبيعي للمواليد، ما يجعله واحدًا من أضخم الأطفال بالعالم.

ورغم أن "بولا براون" كانت تتوقع أن تلد طفلًا أكبر من المتوسط؛ فإنها أصرّت على الولادة بشكل طبيعي، ولكنها لم تتوقع أن يكون الطفل بهذا الحجم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وفي 6 سبتمبر الماضي، جاء "ثيو براون" إلى العالم، بفضل "الداية" التي ألغت موعدها مع طبيب الأسنان لتشهد ولادة الطفل بعد التوقع بأنه سيكون ضخمًا، لأن أخويه السابقين كانا زائدي الوزن أيضًا.

وبعد رؤية المولود الجديد، لم يجد الأبوان أمامهما سوى التخلص من الملابس التي كانا جهزاها للطفل قبل ولادته، واستبدلاها بملابس أخرى تناسب سن من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وقالت "بولا"، البالغة من العمر 33 عامًا من لانكشاير: "لم يكن الأمر لطيفًا بل كان شاقًا ومرهقًا، ولكن النتيجة النهائية كانت رائعة".

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ولد "ثيو" في مركز بلاكبيرن للولادة، واحتجز في البداية بالمستشفى لإصابته بمرض اليرقان، ولكنه انتقل بعدها للمنزل، ويقول والده "جاريث براون"، البالغ من العمر 32 عامًا، إن موظفي الولادة أخبروه بأن مولوده "أكبر طفل رأوه منذ نحو خمس سنوات".

وأضاف: "قالوا لي إنه أضخم طفل من بين 4500 آخرين من الأطفال ذوي الوزن الكبير"، وأكد أن ابنه بصحة جيدة حاليا.

وعلى الرغم من ضخامة وزنه؛ فإن "ثيو" لن يحمل لقب أضخم طفل في بريطانيا جاء بولادة طبيعية، فحامل هذا اللقب هو طفل يدعى "جورج" ولد في فبراير عام 2013، ووصل وزنه عند الولادة إلى أكثر من 6 كيلوجرامات.