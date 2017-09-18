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أتلتيكو مدريد يتقدم بالعرض الأخير لضم كوستا

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أتلتيكو مدريد يتقدم بالعرض الأخير لضم كوستا أتلتيكو مدريد يتقدم بالعرض الأخير لضم كوستا

التحرير

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أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إلى توجه أتلتيكو مدريد للتقدم بالعرض الأخير لتشيلسي، من أجل ضم مهاجم الفريق دييجو كوستا مقابل 65 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن أتلتيكو يرغب في دفع 55 مليون يورو لتشيلسي و10 ملايين أخرى كإضافات.

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ولم ينجح أتلتيكو مدريد في ضم كوستا في الميركاتو الماضي بسبب رفض تشيلسي بيع اللاعب بسبب سلوكه ورفضه العودة إلى صفوف النادي من جديد.

وعلى الرغم من عدم مشاركة كوستا في أي مباراة لمدة 98 يومًا، إلا أن أتلتيكو لا يمانع التقدم بأكبر عرض في تاريخ النادي للظفر بخدمات المهاجم الإسباني.

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التحرير

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