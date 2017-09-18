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المنتخب يضم 14 محترفًا استعدادًا للكونغو

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المنتخب يضم 14 محترفًا استعدادًا للكونغو المنتخب يضم 14 محترفًا استعدادًا للكونغو

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أعلن المهندس إيهاب لهيطة، مدير الوطني، أسماء 14 لاعبًا محترفًا وقع عليهم الاختيار من جانب الأرجنتينى هيكتور المدير الفني، للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل استعدادًا لمباراة الكونغو، في الجولة الخامسة من تصفيات 2018، والمقرر إقامتها 8 أكتوبر.

وجاءت القائمة كالتالي:

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عصام الحضري (التعاون السعودي) أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) محمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي) أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) محمد النني (آرسنال الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) أحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا البرتغالي) محمود عبد المنعم كهربا (اتحاد جدة السعودي) عمرو جمال ( بيتدفيست ويتس الجنوب إفريقي) محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي) كريم حافظ (لانس الفرنسي) رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) مصطفى فتحي (التعاون السعودي) سام مرسي (ويجان الإنجليزي).

يذكر أن المنتخب الوطني يحتل صدارة المجموعة الخامسة بـ9 نقاط، بعد الفوز على أوغندا في المباراة الماضية، والتي انتهت بهدف نظيف لصالح الفراعنة، في إطار الجولة الرابعة بتصفيات إفريقيا بمونديال 2018.

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