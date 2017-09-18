«ميدو» يسخر من دعم الشناوي لشريف إكرامي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أثار أحمد حسام (ميدو) المدير الفني لفريق وادي دجلة، الجدل بتعليقه على رسالة دعم الشناوي حارس فريق الزمالك، لزميله في المنتخب الوطني شريف إكرامي حارس عرين الأهلي.

وقال «ميدو» عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «رسالة دعم جميلة من الشناوي لشريف إكرامي.. رسالة تجيب لي عن تساؤلي لماذا الحضري هو الحارس الأول لمصر في عمر الـ45».

وكان الشناوى حارس مرمى فريق الزمالك، نشر صورة له بجوار إكرامي على حسابه الرسمي على «تويتر» معلقًا عليها: «مبروووك لنادي الزمالك وجماهيره بداية جديدة والقادم أفضل.. وكل التوفيق لشريف إكرامي في الفترة المقبلة، حارس مرمي كبير واخ وشخص محترم"، كدعم لإكرامي بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له بعد خطأه في لقاء الترجي التونسي تسبب في الهدف الثاني لأبناء البنزرتي، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.