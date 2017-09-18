ملامح من الجولة الثانية للدوري.. «انتفاضة الأجانب وتألق بورسعيدي»

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أُسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، حيث اختتمت بلقاء الزمالك والداخلية أمس الأحد، الذي أُقيم على ملعب «بتروسبورت»، وانتهى بفوز القلعة البيضاء بثلاثية نظيفة.

وأُقيمت 8 مباريات في الجولة الثانية، حيث تم تأجيل لقاء مصر للمقاصة والنادي الأهلي؛ بسبب ارتباط الأخير بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

الجولة الثانية شهدت 6 انتصارات وتعادلين، واختلفت عن سابقتها والتي كان التعادل هو السمة الغالبة على معظم مبارياتها.

كما شهدت الجولة الثانية 31 إنذارًا، حيث شهدت مواجهتي طلائع الجيش والإنتاج الحربي، والرجاء والأسيوطي سبورت، وإشهار الكروت الصفراء بواقع 6 في كل مباراة، وكان هناك حالة طرد واحدة من نصيب كريم العراقي، لاعب المصري البورسعيدي، قبل انتهاء مباراة فريقه أمام بتروجت بدقائق.

و22 هدفًا، هي حصيلة الجولة الثانية، حيث كان لقاء النصر والاتحاد السكندري الأكثر تهديفًا، حيث شهد 5 أهداف، وانتهى اللقاء بثلاثية للأخير مقابل هدفين.

واحتسب قضاة الملاعب 4 ضربات جزاء في 8 مباريات بالجولة الثانية، تم إحراز 3، إضافة إلى ضياع واحدة، وكانت ضربات الجزاء المسجلة لفرق المصري البورسعيدي والنصر والزمالك، بينما فشل فريق المقاولون في إحراز الضربة التي احتسبت له.

ويستعرض «التحرير» في السطور التالية ملامح الجولة الثانية للدوري:

نجاح إفريقي

نجح البوركيني أريستيد بانسيه، المحترف في صفوف فريق المصري البورسعيدي، في إحراز هدف الفوز من ضربة جزاء، بالمباراة التي جمعت فريقه أمام بتروجت، حيث تمكن صاحب الـ32 عامًا من تسديد 7 كرات خلال مشاركته، منها 2 على المرمى و5 خارجه.

وتألق البوركيني جيروم وايا، لاعب خط وسط فريق طلائع الجيش، خلال مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، وأحرز وايا هدف الثاني لفريقه في الدقيقة 58، حيث كان هدف التعادل لطلائع الجيش، الذي جعله يحصل على نقطة اللقاء.

كما تمكن كواكو فابريس، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، من إحراز هدف خلال مباراة فريقه أمام النصر، والتي انتهت لصالح زعيم الثغر بثلاثية مقابل هدفين.

من جانبه يعد واتارا إسوف، مهاجم فريق وادي دجلة، من أفضل الأفارقة الذين ظهروا في الجولة الثانية، خصوصًا بعد إحرازه هدفين وقيادة فريقه للفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، حيث لعب إسوف 87 دقيقة، سدد خلالها 5 تسديدات، منها 2 على المرمى و3 خارجه.



انتفاضة المدربين الأجانب

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انتفض المدربون الأجانب بالدوري في الجولة الثانية، حيث نجح التشيكي فرانز شتراكا، المدير الفني لفريق سموحة، في تحقيق أول فوز له على طنطا بهدفين دون رد، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام إنبي بهدف لمثله.

وينطبق الحال نفسه على المونتينيجري نيبوشا، المدير الفني للزمالك، والذي قاد فريقه للفوز بثلاثية على نظيره الداخلية، بعد أن تعادل في الجولة الماضية أمام الإنتاج الحربي بهدف لمثله.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعادل فيه الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للإسماعيلي، أمام المقاولون العرب بهدف لمثله.

تألق بورسعيدي

يعد نادي المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني حسام حسن، هو الفريق الوحيد الذي نجح في الفوز في أول مواجهتين له بالمسابقة، حيث فاز على فريقي وادي دجلة وبتروجت بنفس النتيجة، بهدف دون رد.

واعتلى الفريق البورسعيدي، صدارة جدول الدوري المصري، برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المقاولون العرب، كما حافظ المصري على نظافة شباكه بالجولة الثانية، حيث أنه الفريق الوحيد الذي لم يدخل مرماه أي أهداف.

الوافدون الجدد

نجح فريق الأسيوطي بقيادة مديره الفني علي ماهر، في مواصلة أدائه الجيد منذ الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، حيث نجح في الفوز على الرجاء (الصاعد حديثًا) بهدفين دون رد، بعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام المقاصة بهدف لكل منهما.

يأتي ذلك في الوقت الذي تلقى فيه النصر بقيادة مديره الفني سيد عيد، هزيمة من نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.