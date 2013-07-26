الحلقة (14) من "أبو الملايين": "صقر" ينتقم من "بطي" و"بن شوصان" لخسارته الملايين

كتب : منى السداوي منذ 2 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "أبوالملايين" حبس "صقر" لـ "بطي" و"بن شوصان" وذلك لاهتمامهم بالزواج والرقص، وتناسيهم للمهمة الأساسية التي سافروا من أجلها، ما تسبب في خسارة 50 مليون درهم.

تدور أحداث الحلقة حول اعتراف "بطي" و"بن شوصان" بما فعلوه أثناء فترة سفرهم، فأمر "صقر" بأن يجلد بن شوصان 200 جلدة، وبطي 180.

تطلب "سمر" من ابنتها "غادة" معرفة كل شيء عن أعمال "وضاح"، حتى لا تقوم "شيخة" زوجته الأولى بأخذ كل ممتلكات زوجهما، وبالفعل تعرف كل شيء عنه، وتطلب منه أن يستقيل من عمله والتفرغ للعمل مع أخيه.

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي، سعيد سالم، حسن البلام وميس عمر وأمل الموضي.