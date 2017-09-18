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بالصور.. افتتاح أعمال تطوير ميدان "جلال قريطم" ومدخل دمنهور بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح أعمال تطوير ميدان "جلال قريطم" ومدخل دمنهور بالبحيرة

03:55 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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بالصور.. محافظ الغربية يناقش الخطة الاستثمارية

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بالصور.. محافظ الغربية يناقش الخطة الاستثمارية

البحيرة – أحمد نصرة:

افتتحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة اليوم الإثنين، أعمال تطوير ميدان جلال قريطم بدمنهور، بتكلفة إجمالية 1.5 مليون جنيه، كمشاركات مجتمعية من رجال الأعمال.

وشملت أعمال التطوير عمل نافورة كبيرة بوسط الميدان، مزودة بإضاءة حديثة يحيط بها 44 حوضًا للزراعات غير القابلة للتلف ومزودة بالنظم الخاصة لصرف المياه الزائدة، وتركيب الحجر والرسومات الفرعونية وأعمال الرخام وأرضيات البلاط الأنترلوك بشكل حضاري وجمالي.

وتفقدت المحافظ الجدارية الموجودة بمدخل مدينة دمنهور، التي تم تطويرها بتكلفة 800 ألف جنيه وتجسد تاريخ المحافظة، وأهم ملامح الطبيعة الموجودة بها، وأعمال تطوير مداخل مدينة دمنهور "المعهد الديني – الشارع الجديد – عبدالسلام الشاذلي" حيث تتم أعمال تشجير وتبليط الجزر الواقعة بين تلك الشوارع، وعمل حارات مرورية جديدة لتحقيق السيولة المرورية.

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