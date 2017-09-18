بالصور.. محافظ الغربية يناقش الخطة الاستثمارية
بالصور.. محافظ الغربية يناقش الخطة الاستثمارية
03:52 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
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الغربية- مروة شاهين:
عقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اجتماع المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى مراكز المحافظة ونسب التنفيذ، حيث بلغ إجمالي استثمارات 156 مليون و226 ألف جنيه بزيادة 9 ملايين جنيه عن العام الماضي وتم توزيع الاعتماد على برامج الخطة.
وأكد محافظ الغربية، ضرورة الاستفادة من الدعم المقدم للمحافظة وسرعة تنفيذ المشروعات للانتهاء منها فى الوقت المحدد.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد، حيث أكد ضرورة مراجعة النظافة بالمدارس والأماكن المحيطة بها منعًا لتعرض الطلاب للتلوث السمعي والبصري.
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