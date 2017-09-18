الزراعة: الانتهاء من إعداد التقرير النهائي حول فحص شحنة القمح الفرنسي
الزراعة: الانتهاء من إعداد التقرير النهائي حول فحص شحنة القمح الفرنسي
03:41 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأر
القاهرة - (أ ش أ):
قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم الانتهاء من إعداد التقرير النهائي حول فحص شحنة القمح الفرنسي.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية، والمنعقد بمقر رئاسة الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، إن شحنة القمح الروماني سوف يظهر التقرير النهانئ بشأنها اليوم أو غدًا.
وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة، أعلن أن سلطات الحجر الزراعي بميناء سفاجا اكتشفت تلوث شحنة قمح فرنسي يبلغ حجمها 59 ألف طن ببذور الخشخاش.
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