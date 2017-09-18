القوى العاملة: 7 ملايين جنيه تعويضات لأسر المتوفين بحريق "سيدبك" في الإسكندرية

كتبت - نورا ممدوح "

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بمتابعة تعويضات حادث الحريق الذي وقع داخل شركة "سيدي كرير" للبتروكيماويات "سيدبك" يوليو الماضي، ونتج عنه وفاة 6 أشخاص من عمالة مقاولي تنفيذ الأعمال داخل الشركة.

وأعلن سعفان، في بيان صحفي، أنه تلقى تقريرًا عاجلًا من محمد قنديل، مدير المديرية، أكد فيه، أن مجلس إدارة الشركة وافق على صرف 600 ألف جنيه لكل حالة من حالات الوفاة، فضلًا عن سفر اثنين من أسرة كل متوفي لأداء فريضة الحج عن طريق التعاقد مع إحدى شركات السياحة بواقع 135 ألف جنيه لكل فرد، على أن تتحمل التكلفة شركات قطاع البترول"سيدبك، وصان مصر، وبترومنت، وايكم".

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن ما تقرر صرفه، يضاف إليه ما هو مقرر لهم من مستحقات مالية بالشركات التابعين لها، وبذلك يكون جملة ما تم صرفه من تعويضات لكل متوفي، مليون و176 ألفًا و921 جنيهًا، تتضمن 600 ألف لكل حالة طبقًا لقرار مجلس الإدارة، و270 ألف جنيه تكاليف سفر اثنين من كل أسرة لأداء فريضة الحج، و306 ألاف و921 جنيهًا المستحقات المقررة طبقًا للوائح بالشركات التابعين لها.​