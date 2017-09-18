أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

انهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في القليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في القليوبية

03:36 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

انهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في القليوبية

انهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نجح عدد من كبار العائلات، والقيادات الشعبية في قرية نوب طحا، التابعة لمركز شبين القناطر، بالتنسيق مع الأمن، في عقد جلسة صلح وانهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "بيدق وجلال" بعزبة أبو المعاطي، وقبول التعويض في مقتل "حسن محمود جلال" الذي لقي مصرعه في مشاجرة بين العائلتين بسبب خلافات مصاهرة.

وانتهت لجنة المصالحة والتحكيم، برئاسة عمدة قرية نوب طحا، رامي نبيل، والحاج صلاح عبدالخالق شيخ العزبة في حكمها إلى أن تقدم أسرة القاتل لأهالي الدم مبلغ مالي بقيمة نصف مليون جنيه "دية"، والتغريب الجزئي لأسرة القاتل خارج القرية، أو نقل محل إقامتهم بنفس القرية لكن بعيدًا عن منازل عائلة القتيل حرصًا على عدم تجدد المناوشات بينهما وحقنًا للدماء.

وترجع أحداث الخلافات الثأرية بين العائلتين عندما نشبت مشاجرة بينهما بالشوم والأسلحة البيضاء شهر رمضان الماضي، بسبب خلافات مصاهرة، أسفرت عن مقتل شخص من عائلة جلال بجروح وطعنات، وفتحت مديرية الأمن وقتها قنوات إتصال مع المؤثرين والعقلاء في العائلتين، لتهدئة الموقف بين العائلتين وإجراء صلح نهائي في تلك الخصومة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط عاطل في القليوبية لفظيًا بفتاة وقتل أخيها

    أخبار

  • حبس متهمين زرعا قنابل عسكرية في حديقة ابن عمهما بالقليوبية لتوريطه

    أخبار

  • ضبط صاحب مركز طبي ببنها هارب من 20 حبس

    أخبار

  • جامعة بنها: سعر الكتاب لن يتجاوز ٩٠ جنيهًا ونسخ بالمكتبات للاطلاع

    أخبار

إعلان

cf4a117128.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

القبض على عامل بمدرسة لاتهامه بالتحرش بطفلة في بورسعيد

القبض على عامل بمدرسة لاتهامه بالتحرش بطفلة في بورسعيد

حبس شاب تحرش بفتاة جامعية في الشرقية

حبس شاب تحرش بفتاة جامعية في الشرقية