انهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نجح عدد من كبار العائلات، والقيادات الشعبية في قرية نوب طحا، التابعة لمركز شبين القناطر، بالتنسيق مع الأمن، في عقد جلسة صلح وانهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "بيدق وجلال" بعزبة أبو المعاطي، وقبول التعويض في مقتل "حسن محمود جلال" الذي لقي مصرعه في مشاجرة بين العائلتين بسبب خلافات مصاهرة.

وانتهت لجنة المصالحة والتحكيم، برئاسة عمدة قرية نوب طحا، رامي نبيل، والحاج صلاح عبدالخالق شيخ العزبة في حكمها إلى أن تقدم أسرة القاتل لأهالي الدم مبلغ مالي بقيمة نصف مليون جنيه "دية"، والتغريب الجزئي لأسرة القاتل خارج القرية، أو نقل محل إقامتهم بنفس القرية لكن بعيدًا عن منازل عائلة القتيل حرصًا على عدم تجدد المناوشات بينهما وحقنًا للدماء.

وترجع أحداث الخلافات الثأرية بين العائلتين عندما نشبت مشاجرة بينهما بالشوم والأسلحة البيضاء شهر رمضان الماضي، بسبب خلافات مصاهرة، أسفرت عن مقتل شخص من عائلة جلال بجروح وطعنات، وفتحت مديرية الأمن وقتها قنوات إتصال مع المؤثرين والعقلاء في العائلتين، لتهدئة الموقف بين العائلتين وإجراء صلح نهائي في تلك الخصومة.