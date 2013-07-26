الحلقة (15) من "نظرية الجوافة": أمل تزور هالة في منزلها وتخبرها بأن شهيرة هي من توفت

كتب : محمد عاشور منذ 1 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (15) من مسلسل "نظرية الجوافة" زيارة "أمل" التي تلعب دورها الفنانة سماح أنور للدكتور هالة الشلشلموني، التي تلعب دورها الفنانة إلهام شاهين في منزلها.

وقالت هالة لأمل إن جميع من حولها يقولون إنها توفت، إلا أنها أوضحت لها أن اختها "شهيرة"، هي التي توفت، ولكن التبس عليها الأمر.

وطلب هالة من أمل أن تتصل بالدكتور "نجاتي"، الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، لتخبره بأنها لم تمت وأن اختها هي التي توفقت، ليثبت له أن هالة ليس مريضة نفسية، إلا أن أمل رفضت، وأخبرتها أنها وجدت صورة رجل الأعمال الذي يأتيها في الكوابيس في إحدى الجرائد.

يذكر أن مسلسل "نظرية الجوافة" بطولة إلهام شاهين ورجاء الجداوي و علاء مرسي وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف وإخراج مدحت السباعي.