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20 سبتمبر.. الحكم على زهير جرانه في قضية "تراخيص الشركات"

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مصراوي Masrawy

20 سبتمبر.. الحكم على زهير جرانه في قضية "تراخيص الشركات"

03:27 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

زهير جرانه وزير السياحة الأسبق

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في قضية إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون لجلسة 20 سبتمبر المقبل.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق.

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