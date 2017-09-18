رفع حالة التأهب في جزيرة مارتينيك الفرنسية تحسبا لإعصار ماريا

باريس- (د ب أ):

تم رفع حالة التأهب في منطقة فرنسية أخرى في الكاريبي، وذلك تحسبا لوصول إعصار ماريا.

وقد أصدرت جزيرة مارتينيك أوامرها بوقف جميع الأنشطة التجارية، وطالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم، مالم يضطروا للفرار إلى أماكن إيواء.

وقالت هيئة الارصاد الفرنسية إن الإعصار، الذي صنفت قوته على أنها من الدرجة الأولى، سوف يمر بالقرب من الجزيرة خلال منتصف اليوم (1600 بتوقيت جرينتش). كما من المتوقع أن يمر بجزيرة جوادلوب.

ومن المتوقع ارتفاع مستوى الأمواج لمسافة تسعة أمتار خلال الليل في شمال وشرق مارتينيك، كما سوف يصاحب الإعصار رياح تسير بسرعة تتراوح ما بين 70 إلى 100 كيلومتر في الساعة وزوابع بسرعة 180 كيلومترا في الساعة.