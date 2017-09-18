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مندوب روسيا في الأمم المتحدة يلمح إلى استبعاد دعم بلاده لمبادرة ترامب لإصلاح المنظمة

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مصراوي Masrawy

مندوب في الأمم المتحدة يلمح إلى استبعاد دعم بلاده لمبادرة لإصلاح المنظمة

03:25 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

مندوب روسيا في الأمم المتحدة يلمح إلى استبعاد دعم بلاده لمبادرة ترامب لإصلاح المنظمة

فاسيلى نيبينزيا

موسكو- (د ب أ):

أعلن مندوب روسيا في الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أنه يبدو من المستبعد أن توقع روسيا على مبادرة يدعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصلاح الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين عنه القول إنه "بينما تبدو بعض الأفكار الواردة في الإعلان جذابة نوعا ما"، فإن هناك افتقارا للحوار بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن الإصلاحات المقترحة.

وأضاف :"ندعم جميعا تعزيز دور الأمم المتحدة على الساحة الدولية"، إلا أن المنظمة ليست بحاجة إلى إصلاحات جوهرية.

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