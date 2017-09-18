مندوب روسيا في الأمم المتحدة يلمح إلى استبعاد دعم بلاده لمبادرة ترامب لإصلاح المنظمة
مندوب روسيا في الأمم المتحدة يلمح إلى استبعاد دعم بلاده لمبادرة ترامب لإصلاح المنظمة
03:25 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
فاسيلى نيبينزيا
موسكو- (د ب أ):
أعلن مندوب روسيا في الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أنه يبدو من المستبعد أن توقع روسيا على مبادرة يدعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصلاح الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين عنه القول إنه "بينما تبدو بعض الأفكار الواردة في الإعلان جذابة نوعا ما"، فإن هناك افتقارا للحوار بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن الإصلاحات المقترحة.
وأضاف :"ندعم جميعا تعزيز دور الأمم المتحدة على الساحة الدولية"، إلا أن المنظمة ليست بحاجة إلى إصلاحات جوهرية.
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