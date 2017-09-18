العشق الحرام".. تقتل زوجها أمام ابنهما الطفل بمساعدة عشيقها
العشق الحرام".. تقتل زوجها أمام ابنهما الطفل بمساعدة عشيقها
03:29 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
أرشيفية
قنا - عبدالرحمن القرشي:
قرررت النيابة العامة بمركز قوص جنوب قنا، حبس "منى. ح" 31 عامًا، ربة منزل بقرية جزيرة مطيرة بقوص، و"محمد. ع" 32 عامًا، عامل، المتهمين بقتل زوج الأولى المدعو "أحمد. ك" 42 عامًا، على إثر علاقة آثمة جمعت بين المتهمين.
وكشفت التحريات للإدارة البحث الجنائي لجنوب قنا، عن أن المتهمة نفذت الجريمة بمشاركة عشيقها لارتباطهما بعلاقة غير مشروعة، عقب رفض أهل المتهمة زواجهما، في الوقت الذي أصروا فيه على تزويجها من المجني عليه.
وأفادت المباحث العامة، بأن كلا المتهمين ارتكبا الجريمة أمام نجل المجني عليه البالغ من العمر 5 أعوام.
وقررت النيابة، حبس المتهمين الإثنين، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقام المتهمان بتمثيل الجريمه في مكان وقوعها
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