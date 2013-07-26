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حماس تندد بحبس مرسى بتهمة التخابر معها

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حماس تندد بحبس مرسى بتهمة التخابر معها حماس تندد بحبس مرسى بتهمة التخابر معها

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التى تسيطر على قطاع غزة اليوم الجمعة، بشدة بقرار حبس الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى بتهمة التخابر معها، واعتبرت ذلك "زجا بها فى معركة سياسية"، وقال صلاح البردويل القيادى فى الحركة فى تصريح صحفى مكتوب، إن اعتبار حماس حركة معادية "قلب ساذج للحقائق، وانحراف للبوصلة عن العدو الحقيقى الذى يهدد الشعب المصرى والأمة"، وأضاف البردويل أن "حماس حركة مقاومة أصيلة، وحركة تحرر وطنى، وليست حركة إرهابية لدى الشعب المصرى ولا فى القانون المصرى".

واعتبر أن إجراءات السلطات المصرية ضد حماس "تنافى إرادة الشعب المصرى كله الذى يعشق فلسطين وحماس"، واصفا التطور ضد حركته بأنه "مخزى ومعيب"، وجدد البردويل التأكيد على أن حماس لم تتدخل ولا تتدخل فى الأزمة المصرية الداخلية، وأنها لم تؤذ ، ولا يوجد أى دليل على ذلك، معبرًا عن أسفه أن يجرى التعامل بهذه الطريقة مع الحركة، وكان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أصدر اليوم الجمعة، قرارا بحبس مرسى 15 يومـًا احتياطيا بعد اتهامه بالتخابر مع حركة "حماس" للقيام بأعمال عدائية فى البلاد.

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مصر 365

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