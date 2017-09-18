التعليم توضح حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

كتبت- ياسمين محمد:

نفى أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، اعتبار يوم السبت إجازة رسمية لكل المدارس.

وأكد خيري، في تصريح لـ"مصراوي"، أن إجازة يوم السبت تختلف من مدرسةٍ لأخرى وفقًا للمعتاد كل عام، وهو ما يسري على العام الدراسي الحالي 2017/ 2018، موضحًا أن المدارس التي يقتضي أسلوب الدراسة بها اعتبار يوم السبت يوم دراسي ستبدأ الدراسة في الـ23 من سبتمبر الجاري، أما المدارس التي تعتبره إجازة ستبدأ الدراسة يوم الأحد، الموافق الـ 24 من ذات الشهر.