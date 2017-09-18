أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

التعليم توضح حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم توضح حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

03:38 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

التعليم توضح حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

كتبت- ياسمين محمد:

نفى أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، اعتبار يوم السبت إجازة رسمية لكل المدارس.

وأكد خيري، في تصريح لـ"مصراوي"، أن إجازة يوم السبت تختلف من مدرسةٍ لأخرى وفقًا للمعتاد كل عام، وهو ما يسري على العام الدراسي الحالي 2017/ 2018، موضحًا أن المدارس التي يقتضي أسلوب الدراسة بها اعتبار يوم السبت يوم دراسي ستبدأ الدراسة في الـ23 من سبتمبر الجاري، أما المدارس التي تعتبره إجازة ستبدأ الدراسة يوم الأحد، الموافق الـ 24 من ذات الشهر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم توضح موقف الصف الثالث الابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية

    أخبار

  • وزير التعليم: خطط الوزارة المستقبلية تعتمد على بنك المعرفة

    أخبار

  • المصيلحي: توفير احتياجات الطلاب بتخفيضات تصل لـ 15% بمعرض "أهلًا مدارس"

    أخبار

  • وزير التعليم يعلن عن 3 أنظمة جديدة للامتحانات.. تعرف عليها

    أخبار

إعلان

d24891023e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام

وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل

وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل

أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"

أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري