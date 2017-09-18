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وزير الإسكان ومحافظ المنيا يسلمان عقود 6844 وحدة للفائزين بالمحافظة

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يسلمان عقود 6844 وحدة للفائزين بالمحافظة

03:35 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يسلمان عقود 6844 وحدة للفائزين بالمحافظة

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

كتبت- ندى الخولي:

سلّم مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، عددًا من عقود 6844 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي لمستحقيها بالمحافظة، ومدينة المنيا الجديدة، بينما يجري تنفيذ 9744 وحدة أخرى.

وقال مدبولي، وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، إنه يوجد 6220 وحدة بالإسكان الاجتماعي في محافظة المنيا، تم الانتهاء من تنفيذ 3722 وحدة منها، ويجري تنفيذ 2448 وحدة أخرى، موزعة بالمناطق التالية: "سمالوط، مطاي، ملوي، بني مزار، المنيا، ناحية المطاهرة"، وفي مدينة المنيا الجديدة، يوجد 10368 وحدة بالإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من تنفيذ 3072 وحدة منها، فيما يجري تنفيذ 7296 وحدة أخرى.

وتفقد وزير الإسكان برفقة اللواء عصام البديوي، وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم ويجري حالياً تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة.

وشدد الوزير، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ باقي الوحدات في الموعد المحدد، لتسليمها لمستحقيها، مع الاهتمام بجودة التشطيبات.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، الفائزين بالوحدات، مبدياً سعادته بتسليم الوحدات بالمشروع في كل ربوع ، مشيرًا إلى أن الاسكان الاجتماعي يعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ونقضي تدريجياً على قوائم الانتظار في كثير من المحافظات.

ولفت وزير الإسكان، إلى أنه تم حل مشكلة الغاز بمدينة المنيا الجديدة، وسيتم توفير التمويل اللازم لذلك، وكذا الطريق الرابط، كما سيتم تطوير مداخل المدينة، مؤكدًا أنه تم طرح تشغيل 250 أتوبيسًا في المدن الجديدة لحل مشكلة المواصلات، والتنقل بين المدينة الجديدة والقائمة، وسيكون للمنيا الجديدة نصيب من هذه الوحدات.

وأعلن الوزير، أنه تم التنسيق مع المحافظ لحل المشكلة الجماهيرية في ملوي، حيث سيتم إنشاء مدينة ملوي الجديدة، بجوار القائمة، وسنبدأ في تنفيذ المدينة، في الموقع الذي طالب به الأهالي.

ومن جانبه، قال محافظ المنيا، إن الوزير وافق على عددٍ من القرارات المهمة اليوم، منها حل مشكلة الغاز، وكذا مدينة ملوي الجديدة، كما وافق على نقل أهالينا في مساكن العمال إلى العمارات الجديدة في أبوهلال، واستغلال الأرض في مساكن العمال لتنفيذ إسكان اجتماعي.

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