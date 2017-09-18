أوكسفام: 8 ملايين يمني يعيشون في مناطق تفتقر للخدمات الأساسية

صنعاء- (د ب أ):

قالت منظمة أوكسفام الدولية العاملة فى مجال المساعدات الإنسانية اليوم، الإثنين، إن أكثر من ثمانية ملايين يمني يعيشون في مناطق تفتقر للخدمات الأساسية.

وأوضحت المنظمة، في تدوينة نشرتها على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك" أن هناك أيضا 14.8 مليون شخص في البلاد يفتقرون إلى الرعاية الصحية الأساسية.

ونشرت أوكسفام، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، صورة لعدد من النازحين في مخيم بمحافظة عمران، 50 كم شمالي صنعاء، تعكس معاناتهم.

وتشهد اليمن حربا عنيفة منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي المدعومة بطيران التحالف من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي مدعومين بقوات موالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل وجرح الآلاف، وأدت إلى أوضاع إنسانية صعبة.