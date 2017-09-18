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التعليم توضح موقف الصف الثالث الابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية

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مصراوي Masrawy

التعليم توضح موقف الصف الثالث الابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية

03:08 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

التعليم توضح موقف الصف الثالث الابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية

المدارس المصرية اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن ما أعلنته الوزارة من قبل بشأن قبول الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي عن طريق التحويل، سيتم تطبيقه.

وكانت معلومات انتشرت حول اقتصار التقديم بالمدارس اليابانية هذا العام على مرحلة رياض الأطفال فقط، نظرا لتأخر فتح باب التقديم، لعدم تسليمها لوزارة التربية والتعليم من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى الان.

وأكد خيري أن 28 مدرسة مصرية يابانية جديدة ستدخل الخدمة هذا العام، ولكن بالتدريج بحسب الجاهزية، مؤكدا انه سيتم فتح باب التقديم لكل مدرسة فور تسام الوزارة لها.

وتقبل المدارس المصرية اليابانية الطلاب بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي كأول سنة دراسية للطالب أو تحويلا من مرحلة رياض الأطفال عربي أو لغات، والتحويلات للصفين الثاني والثالث من المدارس الرسمية للغات والخاصة والأزهري لغات فقط.​

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