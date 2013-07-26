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80 متسابقا من 40 دولة يتنافسون على جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم

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80 متسابقا من 40 دولة يتنافسون على جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم 80 متسابقا من 40 دولة يتنافسون على جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم

على مدار سبعة عشر يوما شهدت جائزة دبى الدولة للقرآن الكريم العديد من الفعاليات، منها المحاضرات الدينية ومسابقات القرآن الكريم وأجمل ترتيل وغيرها من الفعاليات التى تنظمها الجائزة وسوف يعلن بعد غدا الاثنين عن الفائز بالجائزة الكبرى من بين الحافظين لكتاب لله، وتكريم الفائزين خلال حفل كبير، وقد بلغ عدد المتنافسين على الجائزة نحو 80 متسابقا من حفظة كتاب الله يمثلون 40 دولة، وكانت الجائزة قد استقبلت مشاركين من 90 دولة وتم عمل اختبار مبدئى لكل المشاركين تم خلاله استبعاد عدد من المشاركين حيث تشترط اللجنة عدد من الشروط الواجب توافرها فى المتسابق قبل الصعود لمنصة المسابقة.

وأشاد فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر رئيس اللجنة الدولية للتحكيم، بجهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، راعى جائزة دبى الدولية للقرآن لدعم أهل القرآن، وقال إن جائزة دبى الدولية للقرآن تبدو متألقة فى بهاءها وجمالها بطيب الذكر الحكيم ومقاصدها الطيبة، لافتا إلى أن الجائزة تقوم على أساسين ثابتين هما حفظ القرآن وتجويده وترتيله، وأن الجائزة تخطو بخطوات ثابتة على سلم الارتقاء والتميز بين المسابقات القرآنية فى العالم.

وتضم لجنة التحكيم كلا من الشيخ إبراهيم الأخضر من رئيسا للجنة، والشيخ عبدالرافع رضوان من نائبا للرئيس، وعضوية كل من الدكتور مصطفى ادمير من جامعة مرمرة بإسطنبول، والدكتور عامر لعربى من جامعة باتنة بالجزائر، والشيخ محمد راضى من تايلند.

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مصر 365

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