مدبولي ومحافظ المنيا يفتتحان توسعات محطة مياه معصرة ملوي و"بني عامر"

كتبت- ندى الخولي:

افتتح مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، توسعات محطة مياه معصرة ملوي، بطاقة 68 ألف م3/يوم، بتكلفة 45 مليون جنيه، لخدمة 170 ألف نسمة بمدينة ملوي و14 قرية تابعة.

وأعلن وزير الإسكان، افتتاح محطة مياه بني عامر بمركز العدوة، بطاقة 26 ألف م3/ يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، لخدمة 130 ألف نسمة، بمنطقة بني عامر الأم والقرى التابعة (كفر عبد الخالق – العقالية – الباجهور – نزلة رمضان – كفر المغربي – الشيخ مسعود – قصر لملوم – القايات – البسقلون – برمشه – عطف حيدر – زاوية برمشه).

وصرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة.

وأوضح مدبولي، أنه تم الانتهاء من مشروع شبكات وخزانات محطة مياه بني أحمد، بطاقة 102 ألف م3/يوم، بتكلفة 530 مليون جنيه، بينما يجري الانتهاء من 3 مشروعات أخرى لمياه الشرب، وهي: مشروع محطة مياه الفرجاني، بطاقة 8.5 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه، ومشروع محطة مياه نزلة البدرمان، بطاقة 8.5 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه، ومشروع شبكات وخزانات محطة مياه العدوة بمغاغة، بطاقة 68 ألف م3/ي، بتكلفة تقديرية 170 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 12/2017، بجانب تنفيذ مشروع محطة مياه أبو قرقاص، بطاقة 153 / 204 ألف م3/يوم، بتكلفة 680 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه جزئياً 6/2018.

وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها بالمحافظة، قال وزير الإسكان: يجري الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة صرف صحى المنيا والغابة الشجرية، بتكلفة 450 مليون جنيه، ومشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقرى التابعة لمحطة صرف صحى ملوى، بتكلفة 191 مليون جنيه، ومشروع محطة صرف صحى مطاى (استكمال شبكات)، بتكلفة 91 مليون جنيه، ومشروع توسعات صرف صحى العدوة، بتكلفة 33.4 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى دهروط ونزلة دهروط، بتكلفة 31 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى قرية صفانية، بتكلفة 23 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى صفط الشرقية، بتكلفة 18 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى غرب المنيا، بتكلفة 15 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى تانوف، بتكلفة 13 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى بان العلم، بتكلفة 21 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى حرز، بتكلفة 19.6 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى أبو جرج، بتكلفة 39.6 مليون جنيه.

وأضاف الوزير: يجري تنفيذ مشروع محطة صرف صحى بنى مزار (استكمال شبكات)، بتكلفة 146 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى سمالوط، بتكلفة 260 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى كدوان، بتكلفة 12 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي نزلة البدرمان، بتكلفة 15 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى طمبو، بتكلفة 17 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى إبشاق الغزال، بتكلفة 20 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى أتليدم، بتكلفة 22 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي أبا البلد، بتكلفة 24.6 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات 6/2018، ويجري تنفيذ مشروع محطة معالجة نزلة البدرمان، بتكلفة 31 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي البدرمان، بتكلفة 22 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما 9/2018، ومشروع صرف صحى أولاد جويد، بتكلفة 27 مليون جنيه.​