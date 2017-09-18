رئيس "المنيا الجديدة": 3 مليار و735 مليون جنيه استثمارات بالمدينة

كتبت- ندى الخولي:

قدم محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، عرضًا بالمشروعات المختلفة التي تم ويجري تنفيذها بالمدينة، وذلك خلال زيارة مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التفقدية للمدينة.

وقال وهبة، إن حجم الاستثمارات بالمدينة يبلغ حوالي 3 مليارات و735 مليون جنيه، موزعة كالتالي: (مليار و615 مليون جنيه في قطاع الإسكان، 265 مليون جنيه في قطاع مباني الخدمات، 384 مليون جنيه في قطاع مياه الشرب، 45 مليون جنيه في قطاع الزراعة، 318 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي، 470 مليون جنيه في قطاع الكهرباء، و638 مليون جنيه في قطاعي الطرق والاتصالات)، ويبلغ عدد السكان الحالي بالمدينة 45 ألف نسمة، ومن المستهدف أن يصل إلى 648 ألف نسمة عند اكتمال نمو المدينة، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية الطموحة للعام المالي 2016/2017 بلغت 642.9 مليون جنيه.

وأضاف، "في قطاع الإسكان، يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة والجاري تنفيذها بالمدينة 30722 وحدة، كما تم طرح 3618 قطعة أرض سكنية بالقرعات العلنية في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2016، وبلغ عدد المتقدمين 10556 حاجزاً، وتم أيضاً تخصيص قطع أراضٍ بمساحة 114.4 فدان بنظام المظاريف المغلقة، في الفترة من عام 2007 وحتى عام 2016، بأنشطة مختلفة (تجاري – تعليم جامعي – مجمع تجاري – محطة بنزين – إسكان طلبة – سكني تجاري – مدرسة خاصة – إداري – تجاري – مركز إنقاذ سيارات – معرض تجاري – حضانة – مدرسة متعددة المراحل – مجمع مطاعم سياحي – نادٍ رياضي اجتماعي – مجمع مدارس – حرفي – صناعي – مخازن – 2 مجمع عمراني متكامل).

وانتقل مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب انتهاء عرض رئيس الجهاز، لتفقد مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة، حيث يجري تنفيذ 336 وحدة سكنية بالمشروع،